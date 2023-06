Rugby: Los Tarcos arriesga la punta en Salta

Por la extensión de la veda electoral sobre las actividades deportivas públicas en la capital (se inició ayer a las 8), toda la actividad rugbística prevista para hoy debió ser suspendida. La excepción son dos partidos de la fecha 12 del Súper 10, que deben jugarse fuera de Tucumán: Jockey Club de Salta vs. Los Tarcos y Old Lions vs. Universitario. Ambos con profundas implicancias en la carrera por la clasificación a los play-offs, ya que involucran a cuatro de los cinco primeros de la tabla. El único del top 5 que se verá afectado por la postergación es Tucumán Rugby, por ahora ubicado en el tercer lugar.