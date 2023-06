More Rial hizo el ranking de las peores novias de su papá: cuál es el polémico top 3

Luego, expuso a quien ponía en el segundo lugar de este inesperado podio. “Después sigue Agustina Kämpfer, que también me arruinó la vida porque por ella me echaron de mi casa. Ella lo llamaba a mi papá y le decía ‘Morena no me saluda, no me habla’. ¡Yo no lo aguantaba! La ignoraba para mí era como una mosquita en la casa”, expuso durante la charla con los panelistas del programa que conduce Karina Mazzocco.