More Rial hizo una triste revelación sobre la historia de adopción de su hermana Rocío

Ayer, More Rial volvió a LAM, el ciclo televisivo conducido por Ángel de Brito, para dar detalles acerca del intercambio de mensajes con su mamá biológica, una tucumana llamada Azucena. En ese contexto, confesó que durante años no quiso investigar sobre su verdadera identidad porque le daba culpa la historia de vida de su hermana, y no quería generarle más daño.