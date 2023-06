Alberto Fernández: “No nos hemos enriquecido, no enriquecimos a nuestras familias, no entregamos obras a nuestros amigos”

Además se animó a contar una charla que supuestamente tuvo con el presidente de un laboratorio. “Me dijo: ‘Hace mucho que estoy en este rubro y es la primera vez que un gobierno no me pide plata’”, reveló Fernández. “Eso me llena de satisfacción. Sé que son mis funcionarios los que hacen eso. No dejo de pensar en que esto que ocurre en nuestro gobierno debe ser una regla permanente para el futuro de la Argentina”, dijo.}