Mundial Sub-20: "¡Esto no es la NBA!", un extranjero se filmó criticando el estadio Malvinas Argentinas y los hinchas lo atacaron

Otros, apostaron por el bilingüismo: “Te falta cancha Miles, those are the best seats to feel the ‘fulbo’ (esos son los mejores asientos para sentir el ‘fulbo’)”, publicó un argentino. Sin embargo, la explicación no contentó al viajero. “Si estuviera lleno, probablemente estaría de acuerdo con vos. Pero estaba tan vacía esta área que debería haber estado cerrado”, respondió Griffith.