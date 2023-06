Demoras en la construcción de 3.000 casas: Soria opinó que se mezclan cuestiones electorales

Trabas circunstanciales

A título personal y sin pretender involucrarse en la contienda electoral, Soria expresó: “si antes se permitía y ahora no, creo que por estos días se mezclan un poquito las cuestiones de las elecciones”. Añadió que a la gente poco le importa qué espacio político lleva a cabo las gestiones para solucionar problemas, sino que las respuestas les lleguen. “Yo me siento un facilitador para resolver los problemas; no somos obstaculizadores. No quiero echar culpas a nadie. Digo que, si antes no tenían estas dificultades, puede ser que sea algo circunstancial. Ojalá pasen las elecciones pronto para poder seguir”, añadió.