En Tucumán, Espert volvió a pedir “bala o cárcel” para los delincuentes

En particular, se refirió a algunas de las propuestas concretas de Milei, como la posibilidad de recurrir a plebiscitos si el Congreso no acompaña algunas iniciativas. “Esto de decir salto al Congreso y gobierno por plebiscito, que está contemplado por la Constitución pero como un recurso extraordinario, me parece una cosa muy complicada”, dijo al respecto.