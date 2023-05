Sin definición sobre la suma de Espert a JxC

La estratégica decisión de sumar al diputado libertario José Luis Espert a Juntos por el Cambio, con el objetivo de menguar el crecimiento electoral de Javier Milei, a costa de la principal alianza opositora, se desaceleró en las últimas horas. Así lo admitieron dirigentes del sector del PRO alineado con el ex presidente Mauricio Macri y con la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich. Aparentemente, los llamados “halcones” no le perdonan a Espert que hace una semana haya compartido en Twitter una nota en la que se difundía un informe de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) sobre los dirigentes políticos más denunciados en el fuero penal. El triste ránking, basado sobre datos oficiales, está encabezado por el ex ministro de Planificación Federal del cristinokirchnerismo Julio de Vido (57 causas), por la vicepresidenta, Cristina Fernández (50), y por Macri (39). El problema es que Espert sumó un comentario irónico: “El podio: oro para De Vido, plata para la Cristi y bronce para Macri”, decía el tuit, que luego borró. Desde ese día, miércoles 3 del mes en curso, Espert no habló del tema. En su entorno resaltaban, sin embargo, que todo venía bien para que se incorpore a Juntos por el Cambio. “Habló con todos y hay una plena coincidencia en armar un nuevo espacio opositor entre Juntos por el Cambio y los liberales”, dijeron fuentes cercanas a Espert, citadas por Infobae.

En el PRO, sin embargo, reina otra sensación. El 28 del mes pasado, en la primera reunión de la mesa de diálogo permanente -con presencia de Macri; del jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta; Bullrich; la ex gobernadora de Buenos Aires María Eugenia Vidal, Federico Angelini, Cristian Ritondo, Diego Santilli y Fernando de Andreis- se debatió la incorporación de Espert. Si bien fue aprobada por todos, acordaron que la mesa se iba a reunir con él para conocer cómo imaginaba su inserción electoral en la alianza. Ocurre que en el PRO hay diferencias profundas sobre dónde conviene que Espert concentre sus esfuerzos en las próximas elecciones: Rodríguez Larreta piensa que debe ser candidato presidencial dentro del espacio de JxC, para frenar a Milei en el plano nacional; Bullrich opina que es mejor su postulación como gobernador de Buenos Aires. Fuentes cercanas a la presidenta del PRO creen que el larretismo busca que Espert le saque votos a Bullrich si compite por la Presidencia en las PASO de Juntos por el Cambio.

La realidad es que aún no hay fecha para la reunión del PRO con Espert. Se especula que ni macristas ni bullrichistas harán esfuerzos por sumarlo.