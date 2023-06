Dengue: ¿Cómo actúa el virus en el organismo?

Cada vez se hace más difícil controlar las epidemias de dengue. Pese al aumento de la incidencia de casos en los últimos años, aún no se sabe con exactitud cómo el virus logra replicarse en el organismo humano y superar la respuesta del sistema inmune. Ahora investigadores argentinos acaban de descubrir uno de los mecanismos que emplea el dengue para infectar con eficacia las células humanas. El estudio fue publicado esta semana en la revista de la Academia de Ciencias estadounidense Proceedings of the National Academy of Sciences.