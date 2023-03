Mazzina criticó a Rodríguez Larreta, quien prometió cerrar el Ministerio de la Mujer

Entonces, comentó que el Presidente nunca le dijo que no cuando quiso implementar medidas y señaló: “El tiempo es hoy. Entiendo que son procesos y que a veces nos guste la revolución y querer lograrlo ya; pero si no empezamos por algo y a construirlo de manera federal, no vamos a llegar a ninguna parte. Y, para mí, este es un gobierno feminista”.