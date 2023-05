Drogas y votos: "si no aportan pruebas es porque mienten o son cómplices", dijo Romano

Romano defendió el accionar de Gilli y pidió a Sánchez que presente ante la Justicia las pruebas que dice tener. "Si no lo hace queda en evidencia que sólo utilizaron un flagelo para hacer campaña al no tener una plataforma electoral sólida. Lo más grave es que lejos de respaldar al presidente del colegio, se hayan ofendido. Quedó en evidencia que no tienen propuestas", planteó el peronista.