"Drogas a cambio de votos": el Colegio de Abogados le pidió pruebas a Roberto Sánchez

“Que se ofrezca droga a cambio de votos no me extraña. Y no me extrañaría que suceda con todos los partidos patronales. Tanto en el Partido Justicialista como en Juntos por el Cambio supimos de candidatos vinculados al negocio de la droga. Para terminar con esto, necesitamos la organización de los vecinos, para correr a los narcotraficantes de los barrios. Ni la Policía ni el Estado lo harán”, manifestó Correa.