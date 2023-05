Un unicornio uruguayo, en la mira del Gobierno, desmintió una presunta estafa con dólares

El Gobierno argentino investiga por una presunta estafa de unos U$S 400 millones al único unicornio uruguayo dLocal, una fintech que tiene una valuación bursátil de U$S 4.000 millones.

Es la única compañía uruguaya que cotiza en Wall Street, donde ayer sus acciones bajaron 17% como consecuencia de la investigación iniciada por la Argentina. La compañía está siendo investigada por el Gobierno argentino por maniobras indebidas en el mercado cambiario y giros al exterior realizados con el propósito de “fugar divisas”. Sin embargo, dLocal consideró ayer que es objeto de “acusaciones engañosas” y, mediante un comunicado, negó que haya promovido maniobras contables para sacar dólares, de manera irregular, de la Argentina. Además,informó que no tiene conocimiento acerca de la investigación iniciada por el Gobierno argentino. La firma de tecnología financiera opera “con total normalidad”, indicó su fundador, Sergio Fogel. En el Ejecutivo, a su vez, consideraron que dLocal fue un “mero instrumento para aprovechar la brecha cambiaría y sacar dólares al exterior con operaciones que no tienen su reflejo en la contabilidad”. Puntualizaron que, en su balance, “prácticamente no cuenta con bienes de uso y sólo declaran alquileres que serían del domicilio de explotación”. Según el gobierno argentino, la compañía uruguaya recibe facturas del exterior de su casa matriz, realiza facturas B a clientes del exterior para justificar ingresos y le factura a empresas del mismo grupo. Al realizar este tipo de facturas evita tener que liquidar divisas proveniente de esa exportación de servicios, dicen en la Argentina.

Fuentes de la Aduana, a cargo de Guillermo Michel, señalaron que evalúan notificar del presunto fraude a la Securities and Exchange Commission (SEC), el regulador de Wall Street, a través de la embajada de Estados Unidos en Buenos Aires. También buscarán obtener información vía FinCEN, la Red de Control de Delitos Financieros del Tesoro americano, y de Homeland Security Investigations (HSI) para establecer los beneficiarios afectivos de los giros y determinar la ruta del dinero que salió de Argentina. Además de la Aduana, también participan de la investigación el Banco Central, la Secretaría de Comercio, la AFIP y la Unidad de Delitos Financieros (UIF).