Con un polémico aterrizaje, llegó el nuevo avión presidencial que reemplazará al Tango 01

"El avión puede hacer la maniobra. Ahora, ¿es necesario? Si no hay nada coordinado o alguien no le pidió que lo haga, desde mi punto de vista, es bastante ilógico. Es un avión nuevo, los pilotos vienen recién habilitados en el avión. Era sólo un traslado de avión", expresó a Infobae Carlos Rinzelli, piloto y consultor aeronáutico, quien además advirtió que las condiciones meteorológicas no eran las ideales.