Ramos Padilla le pidió a Fernández que indulte a la vicepresidenta

No es la primera oportunidad en la que el juez Ramos Padilla hizo una declaración en este sentido. En marzo pasado ya había deslizado esta posibilidad al considerar que el presidente Alberto Fernández debería indultar a su compañera de fórmula, en relación a la condena a seis años de prisión por la causa Vialidad. “El indulto también tiene que ver con la paz social, la condenada no es sólo a Cristina Fernández, también se sanciona a un porcentaje de la sociedad que no la puede votar”, había manifestado el juez.