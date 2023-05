El Gobierno pondrá más controles al dólar para evitar maniobras a través de los bonos

Según el analista financiero Ariel Sbdar, la nueva resolución dice que “si vos generas dólares MEP por bonos AL30 o GD30 por pantalla por 15 días no vas a poder vender esos dólares ni utilizar dólares extra para comprar otro activo contra dólares. Además, no vas a poder vender otro activo contra dólares si compraste dólares MEP por AL30 o GD30. Si vos tenías una operatoria habitual de compra de dólares MEP en apps no cambia nada”.