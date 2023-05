Merenderos: termómetros de la pobreza

En relación a los índices conocidos, el profesional sostuvo que debe evaluarse qué está haciendo el Gobierno nacional para que la situación no se agrave y destacó que la decisión de no devaluar abruptamente la moneda ayuda a que la inflación y la pobreza no se eleven a límites inimaginables. “No será fácil darle una solución a esto y menos cuando no vemos medidas concretas. Hoy se ve a un equipo económico sobrellevando la situación hasta las elecciones primarias de agosto y de ahí tendremos otros escenarios hasta las generales, pero planes integrales no hay”, concluyó.