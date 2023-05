Rodríguez Larreta le contestó a Alberto Fernández: "El Presidente se fue al carajo"

Habló también de cómo se maneja día a día, en tono bien intimista: “No sé cómo es el tema de la custodia de un presidente y eso, sinceramente, me preocupa. Hoy yo no tengo custodia. Lo que sí tengo es un policía que maneja mi auto, eso es lo que acordé. Me querían poner custodias y no sé qué… Dije que no, no me jodan con eso, no… Y la realidad es que nunca tuve un problema en la calle. Mirá que ando y voy todo el día. A mí hija le encantan los pateros de juegos de la Ciudad y cada vez que hay un nuevo vamos con ella. Ahora hay uno nuevo, una especia de cohete volador, frente al Planetario. Tremendo, yo me siento y disfruto. A mi hija la voy a buscar todos los martes a la tarde al colegio y todos los jueves, según la semana, la saco a almorzar a un Mc Donald o uno que tiene unas milanesas ricas y después la llevo de vuelta. Voy solo con ella. Espero poder mantener eso. No sé, sinceramente porque estoy en duda, si hay un protocolo o alguna ley que te obliga a tener custodia. Entiendo que es más sensible ser presidente. Pero no quiero cambiar mi calidad de vida por ser presidente”.