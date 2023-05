La UTA pide un sueldo inicial de $ 262.000: no descarta realizar un paro si no hay acuerdo

Según el gremialista, en febrero se firmó un acuerdo salarial del 30% por el primer semestre del año. Y se incluyó una cláusula de revisión si la inflación supera el 30%. Piden una suma no remunerativa única de $22.000 y sueldos iniciales de $262.000 en abril; $280.000 en mayo; y $300,000 en junio. "Los empresarios argumentan que ellos no están en condiciones si el Gobierno no subsidia el acuerdo", aseguró.