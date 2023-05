Mundial Sub-20: ¿cuáles son las 10 jóvenes promesas que estarán ausentes del campeonato juvenil?

El Mundial Sub-20 arranca mañana en el Estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero, donde debutará la Selección argentina frente a Uzbekistán. No obstante, hay grandes promesas del fútbol que no serán parte del campeonato juvenil, ya sea porque sus clubes no los cedieron (ya que no es una competencia que sea parte del calendario de la competiciones FIFA), por lesiones o porque sus selecciones no lograron clasificar.