Osvaldo Jaldo: "La oposición dice que somos débiles, pero nos tiene miedo"

Para el cierre de la charla, el vicegobernador de dejó una chicana dirigida a los dirigentes de Juntos por el Cambio: "El mes que votemos, el Frente de Todos le va a ganar con una diferencia muy importante. ¿Si somos tan débil, cómo no vamos a la elecciones? ¿Cómo si somos débiles no votamos mañana, cuando se levante la cautelar? Somos débiles, pero no se animan a enfrentarnos, nos tienen miedo".