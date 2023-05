San Juan: Uñac pedaleó, y fue a votar

El gobernador de San Juan, Sergio Uñac, festejó el resultado electoral en su provincia, aun cuando él no pudo competir, debido al fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), que suspendió la elección para gobernador, al igual que para Tucumán. Pero mientras que aquí la Junta Electoral Provincial directamente suspendió la votación entera, los sanjuaninos fueron a las urnas para elegir diputados provinciales e intendentes de 19 localidades. Debido a que los tiempos desde el fallo de la CSJN (el jueves) hasta la elección no dieron para que se impriman nuevas boletas, el nombre de Uñac se mantuvo en los votos. En ese sentido, se reivindicó ganador de los comicios. “Este frente al que represento ha ganado en 14 o 15 de los departamentos”, dijo; y señaló que el frente San Juan por Todos habría sacado el 51% de votos. “Ganamos el 75% de los municipios y de los diputados que integran la Cámara”, agregó. No obstante, en la Capital se imponía Unidos por San Juan -el nombre que tomó en ese distrito Juntos por el Cambio-, y le arrebataba la Intendencia al oficialismo provincial.