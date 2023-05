El rival de San Martín: solidez, la clave del invicto de Güemes

“Vamos a enfrentar a un rival que viene bien y que hace mucho que no pierde. Nunca jugué en esa cancha, pero por lo que me comentaron es bastante complicada”. Leonel Bucca sabe que la parada no será sencilla para San Martín, pero intenta explicar qué virtudes no pueden faltar en el duelo de mañana. “Debemos poner sobre la mesa la jerarquía y la confianza que sumamos en el último partido”, resumió.