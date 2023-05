Educar es más que escolarizar

Celebrar. Otro ejemplo práctico que también puede significar una revolución educativa. Y ojo, que no estoy hablando de celebrar el torneo de nuestro equipo favorito, ni el cumpleaños de nuestra madre. Me refiero a celebrar como filosofía existencial. Celebrar que amanecemos, que nos encontramos, que tenemos la capacidad de reunirnos para imaginar. Celebrar que tenemos trabajo, que tenemos la capacidad de buscar trabajo, que tenemos la capacidad de trabajar, aunque no tengamos trabajo. Celebrar que podemos reír, llorar de emoción, recordar con nostalgia, ilusionarnos con el día siguiente y con el encuentro en el que nos sentimos amados, celebrar que caemos y volvemos a ponernos de pie. Celebrar es una decisión que cambia el colorido de nuestra existencia, y que también impacta a las personas que nos rodean. Todos queremos estar cerca de aquellas personas que expresan y transmiten celebración, pues sentimos que ello nos energiza, nos alimenta, nos da vitalidad y hace más sabios. En la capacidad de celebración del otro nos volvemos más humanos, nos encontramos más cercanos, nos reconocemos mejor educados.