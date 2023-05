Sexualmente hablando: yo, Narciso

El mito de Narciso es uno de los más famosos dentro de la mitología romana. Aunque existen varias versiones, la del poeta Ovidio es considerada la clásica: cuando nació Narciso, sus padres -el dios Cefiso y la ninfa Liríope- fueron a ver a Tiresias para conocer su destino. El adivino predijo que viviría una larga vida siempre y cuando nunca se contemplara a sí mismo. Al crecer, Narciso se convirtió en un joven de extraordinaria belleza, por lo que muchas ninfas se enamoraban de él. Pero Narciso sentía desprecio por el amor y las rechazaba. Una de ellas, Eco, que tenía una voz muy hermosa, no pudo soportar tanta tristeza y terminó encerrándose en una cueva. Este rechazo provocó la ira de Némesis, diosa de la venganza, que urdió un plan: un día, mientras Narciso se encontraba cazando en el bosque, lo instó a que se acercara hasta el borde de un arroyo de aguas cristalinas. Al verse reflejado en la superficie quedó obnubilado. No podía dejar de mirarse y se enamoró de sí mismo sin darse cuenta de que era él. Pero la imagen no le correspondía en el amor y, cuanto más se contemplaba, más triste se ponía. Hasta que, de tanto mirarse, Narciso cayó al río y se ahogó (y en el lugar creció una hermosa flor con el mismo nombre).