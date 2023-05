Un joven abandonó su carrera universitaria y la respuesta de su padre emocionó a todos

El joven admitió que la relación entre ellos no es la mejor, pero él siempre ha sido un gran apoyo en su día a día. Y no le falta razón pues su padre eligió las palabras correctas en el momento justo, siendo consciente de que no ha sido una decisión fácil. "No te ofusques porque las cosas no te vayan saliendo como tenías previstas, hijo", es el primer mensaje que ha escrito el padre de Milo.