La increíble revelación de Lionel Scaloni sobre la tercera estrella de la Selección argentina

“Reconozco que me llena de orgullo haber puesto a la Argentina en los niveles donde siempre estuvo, porque no hay duda que siempre estuvo. Con esto quiero hacer entender que la dificultad es máxima. Siempre estuvimos al máximo nivel, pero hacía rato que no ganábamos. Por eso digo que esto hay que disfrutarlo”, indicó el DT.