A los 103 años, murió el actor Guido Gorgatti

“Pareciera que no hay más abuelos en la televisión y yo podría componer a un viejo lindo de ochenta”, dijo en una de sus últimas entrevistas “¡Me enloquecería que me llamen! Pero lo lindo es que la gente en la calle me reconoce. ¡Tengo más éxito que cuando trabajaba!”, llegó a comentar cuando su carrera llegó al punto final en los medios. Su última participación en televisión fue en un breve rol como sacerdote en la telenovela de El Trece, "Alguien que me quiera", con Osvaldo Laport y Luisana Lopilato.