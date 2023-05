Lionel Scaloni: “No me tiembla el pulso para cambiar jugadores”

El logro más importante de su carrera quedó grabado en la historia, pero siente que es tiempo de mirar para adelante. Lionel Scaloni intenta dejar atrás la Copa del Mundo para enfocarse en lo que viene. El técnico confesó que trata de no mirar más la consagración de la Selección en Qatar 2022 para meterse de lleno en los próximos amistosos y en el comienzo de las Eliminatorias.

Scaloni participó en Doha del congreso de entrenadores organizado por la FIFA y tocó varios temas, entre ellos el rol que cumplió el equipo para extraer lo mejor de Lionel Messi.

- “Intento no mirar cosas del Campeonato del Mundo. Si no, no me puedo enfocar en el presente y en el futuro. Prefiero que los videos de lo que pasó los mire la gente para que se emocione. Ellos necesitan festejar”.

- “El fracaso dura un montón y las victorias se disfrutan poco. Aunque es cierto que hasta el próximo Mundial no habrá otro campeón del mundo, nosotros ya estamos pensando en lo que tenemos por delante”.

- “Mis hijos ven todos los días cosas de Argentina campeón. Yo paso, y no quiero ni escuchar. Está bueno recordarlo, pero hay que seguir adelante”.

- “Intento saber qué es lo que necesita el equipo. Aprendí muchísimo durante todo este tiempo, fui progresando. La procesión va por dentro, yo sigo siendo el mismo que cuando era jugador, pero me adapto a mi rol y a lo que el equipo necesita”.

- “Durante el Mundial, con el cuerpo técnico mirábamos todo lo que pasaba en el país y nos emocionábamos. Fue impresionante lo que vivimos al regreso a la Argentina. Lamentablemente el Mundial se jugó en un momento en el cual, los futbolistas tuvieron que volver rápido a su casa (en Europa). Creo que en los amistosos ante Panamá y Curazao ellos pudieron caer en lo que habían generado en la gente. Para eso les dábamos los días libres, para que lo vivieran”.

- “No me creo más de lo que soy, entrenador de fútbol y nada más que eso. Si me creyera más que eso, estaría confundido y no le haría un favor a nadie, especialmente al argentino”.

- “Es importante darse cuenta de lo que necesita un jugador como Messi. En los primeros meses con la Selección intentamos jugar un poco más rápido y de una forma algo más directa, y nos percatamos de que él no estaba cómodo, ni tampoco sus compañeros”.

- “Ni se me ocurre hablar de la continuidad o no de Messi en la Selección. Que haga lo que sienta. Yo, cuando llegue el momento de la convocatoria, lo llamo”.

- “No me permitiría ni con Messi ni con ningún otro jugador de la Selección meterme en la acción de su futuro. No corresponde”.

- “No me tiembla el pulso si tengo que cambiar de jugadores. Necesitamos competir”.