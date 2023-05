La escandalosa opinión de Pipo Cipolatti sobre la serie de Fito Páez: qué dijo

Qué dijo Pipo Cipolatti sobre la serie de Fito Páez

A través de un audio, Cipolatti se contactó con el periodista Juan Etchegoyen y dio su opinión sobre la ficción. “No la vi la serie, no veo esas cosas, pero tanta gente me dijo que estaba muy buena y gente que me dijo que era una mierda, prefiero ver un documental de Landriscina porque me duermo después del segundo chiste, ya la miraré en algún momento”, empezó diciendo el ex integrante de Los Twist.