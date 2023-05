Cómo es la vida de Martín, el hijo de Fito Páez: a qué se dedica y qué heredó de su padre

En la entrevista realizada en 2021 , Martín se autodefinió como "un adolescente de 21 años al cual le gustan muchas cosas, pintar, dibujar, emprendimientos". Luego contó cómo es un día de su vida: "Me levanto temprano, desayuno, veo un poco de youtube, después me voy a mi oficina, contesto los mails, me pongo al día, trabajo en la tienda de mi padre, hacemos remeras, buzos, tratamos de que a la gente le llegue tanto como la música de Fito".