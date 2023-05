Sergio Romero criticó a los jugadores de River Plate: "Hoy perdieron el respeto"

“Me quedan muchas dudas si Herrera pregunto al VAR, todo fue un roce del partido. Cuando tenes tecnología no te podés equivocar así. Lo del penal es muy raro, no fue claro y parece que se queda con su ego de no equivocarse. Es una vergüenza que hoy no usen toda la tecnología, si esta jugada pasaba en el área de River, no la cobraban”, añadió, según el sitio Noticiasargentinas.com.