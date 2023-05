Según Pusineri, Atlético mereció llevarse algo más

Atlético terminó jugando con Jonathan Cabral de centrodelantero. A pesar de ello, Pusineri no se lamenta por no haber incluido a Ignacio Maestro Puch en la delegación: “no estoy arrepentido. Creo que mentalmente él no estaba para este partido. Es la primera vez en la historia que un jugador de Atlético, mientras juega en el club, es convocado a un Mundial. No quería arriesgarlo. Él tendrá su merecido Mundial y nosotros estamos orgullosos”.