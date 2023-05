Regional de rugby: un desenlace a lo Netflix

Una de las virtudes que cabe destacarle a este Old Lions conducido por Pablo Bascary es la confianza para animarse a jugar en cualquier cancha, incluso en una tan difícil como la de Tucumán Rugby, donde la máxima recompensa para los visitantes suele ser un bonus defensivo. Los santiagueños tuvieron posesión y territorio durante buena parte del primer tiempo, pero el local defendió con solidez y, cuando tuvo ocasión de pasar mitad de cancha, facturó: a los penales de Jorge Domínguez se le sumó el try de Bautista Estofán. Los “viejos leones” contestaron con el try de Faustino Ledesma y las patadas del vigente Carlos Coronel.