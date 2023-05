Conocé cuáles son los fraudes más comunes en el Hot Sale de Argentina

“Durante estas fechas de ofertas y promociones exclusivas, debido a la gran afluencia de compradores y el temor de que los productos se agoten rápidamente, los consumidores no suelen prestar atención a pequeños detalles que pueden marcar la diferencia entre sufrir un fraude o no. Además, muchos comercios no oficiales ofrecen sus propias ofertas y promociones que pueden parecer tentadoras, pero que en realidad pueden ser fraudulentas o resultar en la suplantación de identidad de otra empresa. Por lo tanto, se recomienda comprar sólo en sitios web oficiales y confiables para minimizar el riesgo de caer en engaños y estafas en línea” explicó en un comunicado Alejandro Botter, gerente de ingeniería de Check Point, empresa proveedora de soluciones en ciberseguridad.