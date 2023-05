Federico Masso: "Somos más los tucumanos que queremos un verdadero cambio"

Masso resaltó los valores de Libres del Sur y fue crítico con la dirigencia política que ha gobernado la provincia y el país en los últimos años. "Los hombres y mujeres de Libre del sur y el Frente Amplio por Tucumán abreviamos valores y convicciones, pero sobre todo tenemos la libertad para caminar con la frente alta por cualquier lugar de la geografía de Tucumán. Además, tenemos la honestidad y autoridad moral para criticar a este gobierno y a los gobiernos que vienen desde hace 25 años poniendo en peligro la democracia por no cumplirle a los tucumanos y a los argentinos condiciones mínimas de vida, que les permita no solo progresar, sino que ya no sea un lujo acceder al agua potable, al sistema cloacal, a un trabajo y ni hablar del daño que está generando esta inflación a lo largo y ancho del país", afirmó.