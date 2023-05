Federico Masso: "No quieren dar a conocer la inflación de abril, porque hay ocho elecciones provinciales"

“No conformes con eso, con un alto grado de hipocresía, no quieren dar a conocer el índice de inflación de abril, porque hay ocho elecciones provinciales. Nosotros les decimos que no hace falta que nos digan los índices, porque vamos a dar a conocer la inflación de Tucumán a través de nuestro Instituto Isepci. Pero también porque en cada recorrida vemos la difícil situación que atraviesan los vecinos que no llegan ni al 15 de cada mes", remarcó.