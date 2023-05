Cartas de lectores: infracción

Hace ya más de una semana en Yerba Buena unos policías municipales me secuestraron una moto eléctrica que iba manejando, porque no llevaba casco. Hasta ahí… no me quejo. Sin embargo en el acta de infracción, mintieron: 1) Diciendo que les falté el respeto (falso). 2) Que me había escapado en el control anterior (falso). Mientras esto sucedía, un carrito tirado por caballos andaba por la avenida… siendo invisible para ellos. Así las cosas, subieron la multa de 20.000 a 40.000 pesos, basados en esas mentiras. Al plantear esto en el Tribunal de Faltas de Yerba Buena, me dijeron que tenía que pagar sí o sí… ¿Cuál es el derecho a la defensa que me queda? ¿Tengo que callar y pagar, basados ellos en mentiras? ¿Tengo que probar mi inocencia? ¿No se supone que “se presume inocente… hasta que se demuestre lo contrario?” Sostienen allí que la palabra de los policías tiene más valor que la mía. ¿Es eso verdad? ¿Y así, mientras los delincuentes andan sueltos nosotros “debemos pagar” sin derecho a réplica? Quisiera que esas autoridades que se postulan para la política me expliquen.