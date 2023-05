La Asistencia Pública se coló en la campaña

“El edificio histórico se encuentra cerrado, ya hace bastante. El municipio no dio ningún tipo de explicación y muchísimos ciudadanos no saben de las nuevas ubicaciones, ni qué prestaciones o qué tipo de asistencia se presta y no hubo ningún tipo de difusión al respecto”, señaló a LA GACETA José Vera, candidato a intendente de Libres del Sur.