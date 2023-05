Pucharras: "No tenemos por qué hacernos cargo de los compromisos políticos de Noguera"

Además, señaló que "ahora, a esos compromisos políticos, a esos familiares y a esos amigos, no los paga (Javier) Noguera. Lo pagan cada uno de ustedes, con menos seguridad, con menos salud, con menos obra pública. Noguera no pone su mano en el bolsillo para sacar la plata y pagarles a todos esos zánganos que viven a costa de todos nosotros. Con eso vamos a terminar. Tafí Viejo va a ser un municipio austero, donde los recursos municipales estén destinados a beneficiar a cada uno de los taficeños y no a un grupo de zánganos".