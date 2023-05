Cómo será el nuevo y lujoso avión presidencial: cuánto costó y cuándo llega a la Argentina

Cómo será el nuevo avión presidencial

Según se puede apreciar en una serie de fotos a las que accedió Infobae, ya está prácticamente acondicionado el Boeing 757-256 comprado por el Gobierno por un valor total cercano a los U$S 25 millones, ya que pagó por el mismo U$S 21.730.000 y le entregó al vendedor el viejo Tango 01, valuado en casi U$S 3 millones.