Cartas de lectores: los apodos en las boletas

A propósito de la autorización para incluir alias de los candidatos en las boletas electorales, se me plantea el interrogante de si en el acto protocolar de asunción de los candidatos electos también se les tomará juramento llamándolos por su sobrenombre. Si en Neuquén se tomó juramento a un perro, no sería de asombrarse si aquí escuchamos en las ceremonias de asunción nombrar por los alias, por ejemplo, de Pepín, Pepitito, Pepucho, Pichuco, Chiqui, Cuchi, Kuki, Mellizo, Cachorro, etc., a los electos que prestan juramento. Me parece que es hora de pensar en un país más serio que deje de ser un “¡Viva la Josefa!”.