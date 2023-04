La "China" Suárez y una dramática confesión sobre una ruptura amorosa

La "China" también contó cuál fue su reacción cuando su ex novio le dijo que no quería estar más con ella. “La desesperación de decir ‘¿qué hago arrodillada pidiendo por favor que no me deje?’ Porque me decía ‘Te amo, me encantás, pero no puedo estar con vos por tu personalidad. No puedo, me hace mal, me da celos”, recordó la ex protagonista de Casi Ángeles.