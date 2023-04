Lichtmajer: "las juventudes son el verdadero motor para las transformaciones sociales"

Candela Jiménez, alumna de 6º año de la Escuela de la Patria Comercio Nº3, opinó "me pareció muy bueno que hayamos reunido varias escuelas y comentar este taller para ver las distintas opiniones sobre la democracia, para valorarla ahora que la tenemos porque no es algo que siempre estuvo. Creo que también fue bueno para unirnos como estudiantes de la provincia y vivir más experiencias juntos".Sarai Alvarado, alumna del Colegio San Pablo T, cerró "me gustó reunir colegios y compartir opiniones entre gente joven. Fue una actividad muy bonita porque aprendí muchísimas cosas, saber nuestro pasado para crear nuestro futuro, me encantó".