Los hinchas de Independiente ya aportaron más de $ 300 millones en la colecta de Santiago Maratea

“No es ninguna novedad: Independiente tiene una deuda muy grande que supera los U$S 20 millones. Está en un momento bastante crítico. Hicimos el cálculo que al tener 6 millones de hinchas, si 2 millones de hinchas ponen $ 4.000 pagamos el total de la deuda. Hay mucha gente preocupada porque subió el dólar y pensando que cada hincha va a tener que poner más plata. En realidad no, vamos a tener que recurrir a más hinchas. Lo que hace dos semanas eran 2 millones de hinchas poniendo $ 4.000, hoy es 200 millones 200 mil hinchas poniendo $ 4.000. Pagamos el total de la deuda de más de U$S 20 millones”, señaló en su perfil.