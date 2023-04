La historia oculta de "Santi" Maratea: entre la constante lucha de su papá y la repentina muerte de su mamá

A sus 50 años, a Rafael volvió a recibir un diagnóstico de cáncer. “Uno no está preparado para luchar dos veces contra el cáncer, pero sucedió. Cuando me dieron la noticia me pregunté ‘¿Otra vez?’. Por fortuna volví a entender que había un propósito por cumplir y eso me volvió a cargar de energía y me dije a mí mismo que ya había vencido al cáncer una vez, que esta era otra batalla y debía ganarla nuevamente, algo que logré”.