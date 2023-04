Inquietante informe sobre lectura y desigualdad

En Argentina, seis de cada 10 alumnos vulnerables no alcanzan el nivel mínimo de lectura en la primaria, según el informe “Lectura y desigualdad. Comparaciones entre Argentina y América Latina”, realizado por el Observatorio de Argentinos por la Educación y que publicó LA GACETA días atrás. Es decir, al leer textos adecuados a su edad, la mayoría de los alumnos en situación de pobreza no son capaces de localizar información o relaciones presentadas literalmente y realizar inferencias a partir de información sugerida, destacada o reiterada. Solo uno de cada 10 estudiantes muestra el nivel de desempeño más alto en lectura, según un informe elaborado a partir una prueba a estudiantes de tercer grado.

Para la región, el promedio es 2 de cada 10 alumnos (21%) en ese nivel. En Brasil (30%) y Perú (30,8%), por ejemplo, 3 de cada 10 alumnos alcanzan el nivel más alto. En todos los países que participaron de la prueba, el nivel de aprendizaje de lectura de los alumnos se asocia con el nivel socioeconómico: los estudiantes del tercil más alto obtienen mejores resultados que sus compañeros del tercil más bajo. Eso no quiere decir que todos los estudiantes de mayores recursos obtengan buenos resultados: en Argentina, solo el 26,4% de los alumnos más aventajados alcanzan el mejor desempeño en lectura (nivel IV). En países como Costa Rica (47,4%), Brasil (48,1%) y Perú (50,6%), alrededor de la mitad de los alumnos del tercil más alto logra este nivel.

Los autores del relevamiento, pertenecientes al Observatorio de Argentinos por la Educación, se mostraron preocupados por los resultados obtenidos a partir del Estudio Regional Comparativo y Explicativo 2019. Esta prueba coordinada por la Unesco contó con la participación de 16 países de la región, donde se pudo establecer la implicancia del nivel socioeconómico de los estudiantes en su desarrollo de la lectura. Unesco categoriza a los chicos en cuatro categorías, según su puntaje. En la primera categoría, un chico no es capaz de comprender un texto, de identificar información explícita, literal. No puede comprender lo que está leyendo, no puede inferir nada sobre ese texto. Son niveles críticos de aprendizaje. Uno de los autores explicó a LA GACETA que, prepandemia, Argentina había mostrado una caída del aprendizaje bastante importante y era el segundo país de la región que más había caído. “Uno de cada dos chicos en tercer grado no era capaz de comprender un texto. Hace poco se liberaron los microdatos y eso nos permite hacer algunos cruces interesantes. En los niveles económicos más bajos, entre los más vulnerables ese número escala a seis de cada 10 chicos que no son capaces de comprender un texto adaptado a su edad”, observó. Los encargados de la Educación tienen que sostener las trayectorias mientras se fortalecen procesos de aprendizaje a partir de políticas públicas específicas. La educación debería ser un eje prioritario en campaña y en un año electoral. La discusión pública debería partir desde lo que se necesita para trabajar buscando soluciones.