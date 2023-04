Los trastornos alimentarios generan preocupación en el sur tucumano

Silvia Rossi (59 años) es una de las que cayó severamente víctima de una obesidad mórbida y que está beneficiada por ese programa. La mujer, según confesó, durante la pandemia llegó a pesar 170 kilogramos. “En mi se conjugó un problema hereditario, otro emocional y la situación de ansiedad que me generó la Covid-19. Mi estómago no tenía límites. Hasta que un día ya no me podía ni levantar de la cama. Fue cuando pisé fondo” contó la mujer. Silvia en primera instancia recurrió a una nutricionista particular que la sometió a un tratamiento que definió como “agresivo y traumático”. “No podía comer casi nada de lo que deseaba y al final no lograba superar un trastorno que te asfixia de a poco. Así comencé a ver la luz del fondo del túnel cuando me incorporé a este programa gratuito que te ayuda a cambiar los hábitos alimentarios y de vida de a poco” comentó. Rossi ahora bajó 60 kilos en un proceso que le lleva ya alrededor de un año. “Me siento mucho mejor, mi autoestima se elevó y me dan ganas de salir, caminar y bailar. Antes vivía encerrada”, confesó.