El insólito spot de una candidata a diputada: reversionó la sessión de Shakira y Bizarrap

"No le alcanzó con tanto teatro, nuestra gente buena no está para chantas como tú". "El cargo te queda grande por eso estás con candidatos como tú". "Sabemos quién nos atrasa. Massa te abraza, te envuelve, te amasa. Mientras tanto puro zaraza, comiendo chori, polenta y grasa". "Digo la verdad y no sé si te Gusta a vo", son algunas de las grases de la insólita reversión. La canción se hizo viral en las redes.