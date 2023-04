Rugby: se van perfilando los candidatos del Regional

Eso sí, ya no exclusiva, sino compartida con Tucumán Rugby, que embolsó cinco puntos en su visita a Jockey Club (50-20). El “verdinegro”, que venía de perder un largo invicto de local en la fecha pasada, se recuperó con sólido triunfo en cancha de los “cañeros”, y a diferencia de lo que sucede con los “viejos leones”, no hay muchas preguntas que hacerse: es siempre candidato y sin dudas estará entre los protagonistas del torneo, no sólo por la regularidad de su rugby sino también por la amplitud de su base. Los que entran juegan tan bien como los que salen, por lo que hay que sostener el ritmo y la concentración durante 80 minutos para tener alguna chance contra Tucumán Rugby.